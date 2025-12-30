Iñaki Williams em ação durante jogo do Athletic BilbaoJose Jordan / AFP
Jogador critica disputa da Supercopa da Espanha na Arábia Saudita: 'Uma m...'
O Athletic Bilbao vai enfrentar o Barcelona no King Abdullah Sport City, em Jedá, pela semifinal do torneio
Reforço do Flamengo, Vitão é aprovado nos exames médicos
Zagueiro já retornou para as férias; anúncio deve acontecer em 2026
Aos 58 anos, atacante assina com novo clube: 'Paixão não mudou'
Kazuyoshi Miura reforçará o Fukushima United, da terceira divisão do futebol japonês
Vini Jr admite ano ruim e promete título em 2026: 'Estaremos no topo'
Atacante brasileiro é um dos principais jogadores do Real Madrid
Clube brasileiro negocia a contratação de Zé Gabriel, ex-Vasco
Atualmente, o volante defende o Portimonense, de Portugal
Fluminense encaminha saída de atacante para clube norte-americano
Jogador assinará contrato em definitivo por dois anos com o Athletic Club Boise
