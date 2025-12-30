Zé Gabriel em treino do VascoLeandro Amorim/ Vasco
Clube brasileiro negocia a contratação de Zé Gabriel, ex-Vasco
Atualmente, o volante defende o Portimonense, de Portugal
Fluminense encaminha saída de atacante para clube norte-americano
Jogador assinará contrato em definitivo por dois anos com o Athletic Club Boise
Flamengo recusa proposta do River Plate por Matias Viña
Clube argentino deve insistir na contratação do lateral-esquerdo
Dirigente do Nacional confirma Lucas Villalba no Botafogo: 'Fechado'
Atacante uruguaio reforçará o Glorioso a partir da próxima temporada
Proposta do Flamengo é considerada irrecusável por staff de Kaio Jorge
Porém, o jogador não forçará a saída do Cruzeiro
Marcos Antônio desperta interesse do Flamengo, mas São Paulo não teme saída
Meio-campista é um dos destaques do Tricolor Paulista
