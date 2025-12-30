Zé Gabriel em treino do Vasco - Leandro Amorim/ Vasco

Zé Gabriel em treino do VascoLeandro Amorim/ Vasco

Publicado 30/12/2025 14:52 | Atualizado 30/12/2025 14:53

Recife - O volante Zé Gabriel, ex- Vasco , pode retornar ao futebol brasileiro para a temporada de 2026. O Sport negocia a contratação do jogador, que atualmente está no Portimonense (POR).

O Leão já tem acerto apalavrado com o atleta, e as bases salarias estão alinhadas. Agora, o Sport busca a saída do volante do clube português. As informações são do 'ge'.

Zé Gabriel começou a carreira na base do Corinthians antes de chegar ao Internacional, onde se profissionalizou. Em 2022, o Vasco acertou a contratação do volante.

Durante a temporada 2024, ele foi emprestado ao Coritiba. Sem espaço no Cruz-Maltino neste ano, Zé Gabriel se transferiu para o Criciúma. Ele, porém, disputou apenas 11 camisas com a camisa do Tigre.