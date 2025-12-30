Zé Gabriel em treino do VascoLeandro Amorim/ Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Recife - O volante Zé Gabriel, ex-Vasco, pode retornar ao futebol brasileiro para a temporada de 2026. O Sport negocia a contratação do jogador, que atualmente está no Portimonense (POR).
O Leão já tem acerto apalavrado com o atleta, e as bases salarias estão alinhadas. Agora, o Sport busca a saída do volante do clube português. As informações são do 'ge'.
Leia mais: Vasco retoma conversas para contratar Alan Saldivia, do Colo-Colo
Zé Gabriel começou a carreira na base do Corinthians antes de chegar ao Internacional, onde se profissionalizou. Em 2022, o Vasco acertou a contratação do volante.
Durante a temporada 2024, ele foi emprestado ao Coritiba. Sem espaço no Cruz-Maltino neste ano, Zé Gabriel se transferiu para o Criciúma. Ele, porém, disputou apenas 11 camisas com a camisa do Tigre.
Em agosto deste ano, foi anunciado como reforço do Portimonense. Zé Gabriel disputou 13 partidas pelo time português e deu uma assistência.
 