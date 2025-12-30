Jogadores do Real Madrid durante treino aberto no Estádio Alfredo Di StéfanoPierre-Philippe Marcou / AFP
Torcida do Real Madrid lota treino aberto antes da virada do ano
Com aplausos e gritos, Mbappé foi o mais aclamado ao entrar em campo
Torcida do Real Madrid lota treino aberto antes da virada do ano
Com aplausos e gritos, Mbappé foi o mais aclamado ao entrar em campo
Vasco retoma conversas para contratar Alan Saldivia, do Colo-Colo
Zagueiro está na mira do Cruz-Maltino desde meados deste ano
Conselho Deliberativo do Fluminense aprova uniformes para 2026
Lançamento das peças produzidas pela Puma está previsto para a primeira semana de janeiro
John Textor oficializa proposta para recomprar a SAF do Botafogo
Empresário aguarda o aval dos credores e do conselho diretor da Eagle Football para avançar no processo
Retrospectiva 2025: confira as musas do Esporte que se destacaram
Beldades fizeram sucesso ao redor do mundo neste ano
Vitão desembarca no Rio para assinar com o Flamengo: 'Muito feliz'
Zagueiro foi comprado ao Internacional por aproximadamente R$ 66,5 milhões
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.