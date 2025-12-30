Eli Villagra é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram
Retrospectiva 2025: confira as musas do Esporte que se destacaram
Beldades fizeram sucesso ao redor do mundo neste ano
Conselho Deliberativo do Fluminense aprova uniformes para 2026
Lançamento das peças produzidas pela Puma está previsto para a primeira semana de janeiro
John Textor oficializa proposta para recomprar a SAF do Botafogo
Empresário aguarda o aval dos credores e do conselho diretor da Eagle Football para avançar no processo
Retrospectiva 2025: confira as musas do Esporte que se destacaram
Beldades fizeram sucesso ao redor do mundo neste ano
Vitão desembarca no Rio para assinar com o Flamengo: 'Muito feliz'
Zagueiro foi comprado ao Internacional por aproximadamente R$ 66,5 milhões
Sem espaço com Fernando Diniz, argentino deve ser negociado pelo Vasco em 2026
Jogador, de 25 anos, tem contrato até o fim de 2027
Nada de Brasil! Manchester United e Milan têm interesse em Sérgio Ramos
Zagueiro, de 39 anos, deixou o Monterrey, do México,
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.