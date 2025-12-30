Eli Villagra é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Rio - O ano de 2025 foi de muita emoção no futebol, mas também foi de muitas beldades que se destacaram pela beleza e também pelo amor ao esporte. Na retrospectiva do ano que se encerra, O DIA selecionou as cinco principais musas do esporte que se destacaram em 2025.
Eli Villagra
Conhecida como a "Barbie Paraguaia", Eli Villagra é uma das principais influenciadoras digitais do seu país. Torcedora e musa do Cerro Porteño, ela faz muito sucesso entre os fãs de esporte. No total, Eli tem mais de 320 mil seguidores no Instagram @elivillagra_barbie).
Leidy Cardozo
Dona de um corpo perfeito, Leidy Cardozo é bastante conhecida no seu país. A beldade é torcedora do Olimpia e também fez muito sucesso no Brasil neste ano. No total, a modelo tem mais de 307 mil seguidores no seu perfil do Instagram (@leidycardozopy). 
Sole Cardozo
Apresentadora de programas de TV e de rádio no Paraguai, Sole Cardozo é considerada uma das mulheres mais belas do país dela. Musa do Olimpia, a beldade é também modelo e garota propaganda de empresas paraguaias. No total, ela tem mais de 1,8 milhão de seguidores no Instagram (@solecardozopy)
Macca Avalos
A modelo Maccarena Avalos é uma dançarina e personalidade do Paraguai conhecida por sua participação em realities do país e também por ser uma influenciadora. Musa do Olimpia, a beldade tem mais de 206 mil seguidores no Instagram (@maccaavalospy).
Flor Maldonado
Flor Maldonado é uma modelo paraguaia que ficou conhecida ao ser eleita Princesa do concurso Mis Tanga. Atualmente, a beldade é musa do Cerro Porteño. No total, ela tem mais de 998 mil seguidores no Instagram (@laflormaldonado).
 
 