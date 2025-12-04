Maccarena Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Maccarena Avalos é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 04/12/2025 11:35

Rio - A musa do Olimpia, Maccarena Avalos, acredita que há muitos homens mimados na atualidade. A beldade afirmou que as mulheres devem fugir desse tipo de perfil e acredita que seja fácil identificá-los nos primeiros encontros.

"Fala muito sobre si mesmo e muito pouco sobre você. Ele se olha mais no espelho do que olha para o seu rosto. Quando ele chega atrasado e espera que você aplauda a presença dele", contou em entrevista ao portal "Popular".

Além disso, na opinião de Macca, esse perfil de homens costuma não querer relacionamento sério e procura mulheres apenas para a própria satisfação.

"Ele sempre dizem: Não estou pronto para nada sério..." mas ele quer sexo, atenção e boas vibrações de graça", disse.

Maccarena Avalos, que faz muito sucesso em seu perfil no Instagram (@maccaavalospy), deu uma dica para as mulheres que encontrarem algum homem com esse perfil.

"Se ele exige ser tratado como realeza, mas age como um sapo, fuja. Você não ensina humildade a quem quer um trono", concluiu.