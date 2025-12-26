Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, resolveu brindar seus fãs com um ensaio deslumbrante. Novamente a beldade sensualizou em um um jet-ski na praia do Caixa d'Aço, na cidade de Porto Belo, em Santa Catarina. As imagens foram disponibilizadas no seu perfil do Instagram (@elivillagra_barbie).
fotogaleria
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
"Muito linda", "Esse sozinho me ganhou", "Aproveite esse lugar magnífico", foram recados de alguns seguidores do Brasil na página da beldade.
Conhecida como "Barbie Paraguaia", Eli Villagra tem mais de 319 mil seguidores no Instagram. A beldade faz muito sucesso em seu país.