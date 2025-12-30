Jean David disputou 15 jogos e não participou de gols pelo VascoMatheus Lima / Vasco
O Cruz-Maltino desembolsou 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8,5 milhões à época) para contratar o atacante em agosto do ano passado. No entanto, ele não conseguiu se firmar e praticamente não entrou em campo.
Agora em seu país de origem, Jean David espera retomar o bom futebol e voltar a ser chamado para representar a seleção chilena. Ele foi convocado pela última vez em setembro do ano passado, logo após chegar ao Vasco.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.