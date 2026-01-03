Sob o comando de Xabi Alonso, o Real Madrid quer começar o ano com o pé direitoJavier Soriano / AFP
Xabi Alonso prepara Rodrygo para vaga de Mbappé e avalia saída de Endrick: 'Precisa jogar'
Real Madrid entrará em campo neste domingo (4), contra o Betis
Reforço do Botafogo, Lucas Villalba chega ao Rio: 'Muita felicidade'
Atacante uruguaio só poderá ser registrado após a resolução do transfer ban da Fifa
Vídeo! Zagueiro do Flamengo, Danilo é homenageado em jogo da Juventus
Defensor foi ovacionado pela torcida antes do duelo com o Lecce, no Allianz Stadium
Savarino não consegue sair da Venezuela para se reapresentar ao Botafogo
Camisa 10 aproveitou as férias em seu país natal, que foi alvo de ataques dos Estados Unidos na madrugada deste sábado (3)
Com gol brasileiro, Arsenal vence o Bournemouth de virada no Inglês
Time de Mikel Arteta conquistou seu quinto triunfo consecutivo na competição
Fluminense avança nas tratativas para contratar Hulk, do Atlético-MG
Atacante deu o aval para que o próprio estafe tentasse costurar uma liberação com o Galo; entenda
