Gerson em ação durante jogo do Zenit, na RússiaDivulgação / Zenit
As partes conversam há algumas semanas e resolveram se encontrar pessoalmente para tentar avançar nas tratativas. O principal entrave é o clube russo, de acordo com o site 'ge'.
Entre Cruzeiro e Gerson, o acordo está encaminhado. Falta se acertar com o Zenit, que solicitou 40 milhões de euros (cerca de R$ 257 milhões) para liberá-lo. No entanto, já aceitou reduzir a pedida.
O meio-campista está no futebol russo desde julho do ano passado, quando foi comprado por 25 milhões de euros (aproximadadmente R$ 160 milhões) ao Flamengo. No entanto, não se adaptou ao país e deseja retornar ao Brasil.
