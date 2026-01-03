Expectativa do Bayern é contar com Musiala ainda no fim de janeiroAlex Grimm / Getty Images via AFP
Após grave lesão no Mundial de Clubes, Musiala volta aos treinos no Bayern
Jogador fraturou a fíbula e luxou o tornozelo após dura dividida com Donnarumma, à época goleiro do PSG
Fora dos planos de Diniz, Riquelme pode ser negociado pelo Vasco
Técnico do Cruz-Maltino não conta com o lateral-esquerdo para a temporada
Apesar das sondagens, Evertton Araújo não deve deixar o Flamengo nesta janela
Ideia do Rubro-Negro é dar mais espaço ao volante ao longo da temporada
Vasco bate o Velo Clube e estreia com vitória na Copinha
Lukas Zuccarello e Bruno Lopes balançaram a rede para selar o triunfo cruz-maltino
Vasco negocia contratação de Brenner, mas esbarra em pedida de clube italiano
Jogador já trabalhou com o técnico Fernando Diniz em 2019 e 2020
Sergio Ramos faz oferta para comprar o Sevilla, clube que o revelou
Valor da proposta do zagueiro ainda não foi divulgado
