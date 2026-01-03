Expectativa do Bayern é contar com Musiala ainda no fim de janeiro - Alex Grimm / Getty Images via AFP

Publicado 03/01/2026 23:00

O início de 2026 teve um significado especial para Jamal Musiala, jovem talento do Bayern de Munique, que está cada vez mais próximo de voltar a vestir a camisa do clube alemão. O meia-atacante de 22 anos retornou aos treinos na sexta-feira (2), um dia antes da reapresentação do elenco após o recesso de fim de ano, encerrando um sofrimento de seis meses afastado da bola.

Musiala se machucou em uma dura dividida com o goleiro Donnarumma (atualmente no Manchester City) na derrota do Bayern para o Paris Saint-Germain por 2 a 0 nas quartas de final do Mundial de Clubes, em 5 de julho do ano passado. O atleta sofreu uma fratura da fíbula e luxação do tornozelo, que o levaram diretamente para o hospital no retorno dos Estados Unidos para a Alemanha.

Esta nova etapa marca a fase final do processo de recuperação. Musiala realizou exercícios de estabilidade e fortalecimento no centro de treinamento do clube alemão, antes de completar uma sessão individual no gramado. Com a volta do grupo do recesso, ele deverá ser inserido nos treinos coletivos antes do retorno definitivo. Em 16 de dezembro, pouco antes da pausa do fim de ano, o atleta havia realizado uma atividade com bola no campo.

A expectativa do técnico Vincent Kompany é contar com Musiala ainda no fim de janeiro. O Bayern volta a campo no próximo dia 11, contra o Wolfsburg, pela 16ª rodada da Bundesliga. A equipe bávara lidera a competição de forma invicta, com 41 pontos, nove à frente do Borussia Dortmund, o vice-líder.