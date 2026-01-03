Ídolo, Sergio Ramos espera retornar ao Sevilla fora das quatro linhas - Cristina Quicler / AFP

Publicado 03/01/2026 20:08

Um dos maiores zagueiros do futebol mundial, Sergio Ramos quer comprar o Sevilla, da Espanha. Assim, ele espera retornar ao clube que o revelou de maneira diferente. O valor da oferta ainda não foi divulgado.

Segundo a imprensa local, a proposta do jogador é inferior a de um grupo norte-americano, que ofereceu 3 mil euros (R$ 19,2 mil) por ação. Por outro lado, é maior que a de 2,5 mil euros (R$ 16 mil) por ação feita pelos empresários Antonio Lappí e Federico Quintero.



Sergio Ramos estava no Monterrey, do México, até dezembro do ano passado. Apesar da saída, o defensor ainda não anunciou a aposentadoria.