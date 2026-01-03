Arias marcou pela primeira vez pelo Wolverhampton - Divulgação / Wolverhampton

Arias marcou pela primeira vez pelo WolverhamptonDivulgação / Wolverhampton

Publicado 03/01/2026 14:00

Rio - O Wolverhampton venceu pela primeira vez no Campeonato Inglês. Com gol de Jhon Arias, os Wolves venceram o confronto direto contra o West Ham por 3 a 0, neste sábado (3), no Molineux Stadium, pela 20ª rodada da competição. Hwang Hee-chan e Mateus Mané completaram o placar.

Lanterna, o Wolverhampton era o único time que ainda não tinha vencido no Campeonato Inglês. Jogando em casa, os Wolves começaram melhor e abriram o placar logo aos quatro minutos. Após jogada de Hwang Hee-chan, Jhon Arias recebeu livre no meio da área e completou para o fundo das redes.

Sem vencer há oito jogos, o West Ham sentiu o gol no início do jogo e não conseguiu se organizar. Por outro lado, o Wolverhampton aproveitou os espaços e levava perigo nos contra-ataques. Após Mateus Mané sofrer pênalti, Hwang Hee-chan cobrou no meio da meta e ampliou o placar no Molineux.

Em desvantagem, o West Ham tinha mais volume, mas não conseguia transformar em oportunidades. Já o Wolverhampton, por sua vez, era objetivo com a posse de bola e mostrou muita eficiência. Assim, chegou ao terceiro gol com Mateus Mané em chute da entrada, ainda no primeiro tempo.

Na etapa final, o West Ham teve ainda mais o controle da posse de bola, mas sequer deu trabalho para o goleiro José Sá. O técnico Rob Edwards fortaleceu o sistema defensivo com a entrada de André, no intervalo, e conseguiu neutralizar a pressão dos visitantes, que mostraram pouca eficiência nas finalizações.

Apesar da vitória, o Wolverhampton segue na lanterna, agora com seis pontos. Já o West Ham, por sua vez, abre a zona do rebaixamento em 18º lugar, com 14 pontos.