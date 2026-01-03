Arias marcou pela primeira vez pelo WolverhamptonDivulgação / Wolverhampton
Com gol de Arias, Wolverhampton vence pela primeira vez no Campeonato Inglês
Lanterna, Wolves encerra jejum após 20 jogos
Após grave lesão no Mundial de Clubes, Musiala volta aos treinos no Bayern
Jogador fraturou a fíbula e luxou o tornozelo após dura dividida com Donnarumma, à época goleiro do PSG
Fora dos planos de Diniz, Riquelme pode ser negociado pelo Vasco
Técnico do Cruz-Maltino não conta com o lateral-esquerdo para a temporada
Apesar das sondagens, Evertton Araújo não deve deixar o Flamengo nesta janela
Ideia do Rubro-Negro é dar mais espaço ao volante ao longo da temporada
Vasco bate o Velo Clube e estreia com vitória na Copinha
Lukas Zuccarello e Bruno Lopes balançaram a rede para selar o triunfo cruz-maltino
Vasco negocia contratação de Brenner, mas esbarra em pedida de clube italiano
Jogador já trabalhou com o técnico Fernando Diniz em 2019 e 2020
Sergio Ramos faz oferta para comprar o Sevilla, clube que o revelou
Valor da proposta do zagueiro ainda não foi divulgado
