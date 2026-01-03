John falhou e se lesionou em derrota do Nottingham ForestDarren Staples / AFP
John falha e se lesiona em derrota do Nottingham Forest no Campeonato Inglês
Ex-goleiro do Botafogo chorou ao ser substituído por lesão
Santos anuncia retorno de Gabigol após oito anos
Jogador participou do treino pela primeira vez
Flamengo não desiste de Kaio Jorge, mas avalia possibilidades
Rubro-Negro entende que chegou a um valor alto pelo jogador
Vasco busca nova patrocinadora máster e conversa com duas empresas
Betfair não exerceu a cláusula de renovação e encerrou contrato em 31 de dezembro
Chandler volta a mirar luta com McGregor no UFC Casa Branca e diz: 'Vou surrar ele'
Há anos especulada, luta entre Conor McGregor e Michael Chandler pode, enfim, acontecer em 2026; saiba mais
Guilherme Arana chega ao Rio e admite ansiedade por desafio no Fluminense
Jogador vai realizar exames e assinar contrato neste sábado (3)
