John falhou e se lesionou em derrota do Nottingham Forest - Darren Staples / AFP

Publicado 03/01/2026 12:30 | Atualizado 03/01/2026 12:32

Rio - O goleiro John foi um dos nomes da derrota do Nottingham Forest diante do Aston Villa, neste sábado (3), pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. O ex-jogador do Botafogo falhou no terceiro gol, se lesionou e chorou ao ser substituído. O Villa, agora vice-líder, venceu por 3 a 1.

O jogo começou truncado. Jogando em casa, o Aston Villa foi um pouco melhor e conseguiu abrir o placar nos acréscimos do primeiro tempo, em chute de longe de Watkins. Na etapa final, o Villa ampliou com McGinn, mas Gibbs-White descontou logo depois e manteve o Nottingham Forest vivo na partida.

Porém, a esperança do Nottingham Forest acabou aos 27 minutos do segundo tempo. John saiu errado, deixou o gol livre e McGinn fez 3 a 1 para o Aston Villa. No lance, o goleiro brasileiro se lesionou, recebeu atendimento médico, foi substituído por Sels e deixou o campo chorando.

Com a vitória, o Aston Villa chegou aos 42 pontos e assumiu a vice-liderança do Campeonato Inglês, mas ainda pode perder a posição para o Manchester City. Já o Nottingham Forest, por outro lado, ocupa o 17º lugar com 18 pontos e segue ameaçado pela zona de rebaixamento.