Gabigol treinou pela primeira vezDivulgação / Santos

Publicado 03/01/2026 12:00

Rio - O Santos anunciou neste sábado (3) a contratação do atacante Gabigol, do Cruzeiro. O jogador, de 29 anos, chega por empréstimo até o fim de 2026. Sem clima no clube mineiro, a saída por empréstimo com divisão do salário foi considerada o melhor caminho.

Contratado pelo Cruzeiro após uma passagem de cinco anos pelo Flamengo, Gabigol chegou sob alta expectativa, mas não se firmou. Ao todo, foram 49 jogos, 13 gols e quatro assistências, mas ficou no banco de reservas na maior parte do período.

Gabigol retorna ao Santos após oito anos longe. Neste período, o atacante teve uma passagem de destaque no Flamengo entre 2019 e 2024. No clube carioca, o jogador conquistou 12 títulos, incluindo dois títulos da Libertadores (2019 e 2022). Ao todo, foram 305 jogos, 160 gols e 44 assistências.

Formado nas categorias de base do Santos, Gabigol disputou 210 jogos pelo Santos, com 84 gols e 13 assistências. Ele foi artilheiro do Brasileirão em 2018, com 18 gols, três vezes artilheiro da Copa do Brasil, além de bicampeão paulista (2015 e 2016).

Após ser anunciado, Gabigol treinou pela primeira vez na pré-temporada do Santos. O jogador foi a campo para sua primeira atividade, neste sábado (3), no CT Rei Pelé. O Peixe estreia no dia 10, às 16h (de Brasília), contra o Novorizontino, pelo Paulistão.