Gonzalo García fez três gols na goleada do Real Madrid sobre o BetisPierre-Phiippe Marcou / AFP

Publicado 04/01/2026 15:32

O Real Madrid não tomou conhecimento do Betis e aplicou uma goleada por 5 a 1, neste domingo, no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela 18ª rodada de La Liga. O espanhol Gonzalo García, revelado nas categorias de base da equipe merengue, foi o destaque do jogo, com três gols marcados.

O resultado fez o Real chegar aos 45 pontos e manteve o time de Madri na cola do líder Barcelona. A equipe catalã, que derrotou o Espanyol em clássico local neste sábado, está na ponta do campeonato, com 49 pontos.

Pressionado pela vitória do Barça no sábado, o Real subiu ao gramado do Bernabéu precisando vencer para não ver o rival abrir sete pontos na liderança. Na primeira partida do ano em casa, o time comandado por Xabi Alonso demonstrou não ter sentido a ausência do lesionado Kylian Mbappé e teve o jovem Gonzalo García como protagonista.

O prata da casa deu início à vitória do Real ainda no primeiro tempo. O atacante abriu o placar aos 20 minutos, de cabeça, após cruzamento do brasileiro Rodrygo. Ele repetiu a dose na volta do segundo tempo, logo aos 4 minutos, acertando um bonito voleio de pé direito.

A contagem no placar foi ampliada por outro jovem da base do Real, o zagueiro Asencio, que também marcou de cabeça, aos 11 minutos. O Betis, do brasileiro Antony, descontou dez minutos depois, com Cucho Hernández. Os visitantes levaram sufoco à zaga do Real Madrid e obrigaram Courtois a realizar importantes defesas. Lo Celso e Riquelme também acertaram a trave dos anfitriões.

Mas a noite era de Gonzalo García, e o camisa 16 voltou a marcar aos 37 minutos, após receber ótimo passe de calcanhar do turco Arda Güler. O atacante saiu ovacionado de campo para dar lugar ao lateral-esquerdo Fran García, que também marcou o seu e fechou a goleada por 5 a 1 nos acréscimos.

Agora, o Real volta às atenções para a disputa da Supercopa da Espanha. Na quinta-feira, o time de Xabi Alonso encara o rival Atlético de Madrid, pela semifinal do torneio, na Arábia Saudita.