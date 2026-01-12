Vini Jr aponta para Simeone durante confusão em substituição - Fadel Senna / AFP

Publicado 12/01/2026 11:20

Rio - Diego Simeone recuou e pediu desculpas a Vini Jr. O técnico argentino reconheceu que errou por provocar e discutir com o atacante durante o clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid, na última quinta-feira (8), pela Supercopa da Espanha.

"Gostaria de pedir desculpas a Florentino e a Vinicius pelo episódio ocorrido. Não foi correto da minha parte me colocar nessa posição e aceito obviamente que não fui bem. O time que ganha é o que merece passar. Ponto final. O Barcelona é um time muito bom e que mereceu vencer", disse.

No clássico, Diego Simeone foi flagrado provocando Vini Jr. O treinador argentino disse que o atacante brasileiro seria demitido pelo presidente merengue Florentino Pérez e também fez alusão as vaias que o jogador recebeu após ser substituído.

Vini Jr vive seu momento mais turbulento no Real Madrid. O atacante ficou mais de 90 dias sem marcar e ainda não tomou uma decisão sobre a renovação do contrato, que é válido até junho de 2027. O jogador encerrou o jejum na derrota para o Barcelona, neste domingo (11), na final da Supercopa da Espanha.