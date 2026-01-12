Vanessa Ataídes é bela do Flamengo - Divulgação

Publicado 12/01/2026 12:11

Rio - Dona do maior bumbum do Brasil com 130 cm, a bela do Flamengo, Vanessa Ataídes revelou ter feito um striptease para uma atriz que concorreu a uma estatueta no Globo de Ouro, premiação que ocorreu no último domingo. A artista teve que pagar uma boa quantia para ver a musa fitness sem roupa.

"Ela me ofereceu 100 mil reais pelas redes sociais. Como tudo é de forma online, aceitei na hora. Eu já virei notícia em diversos lugares do mundo, por isso que ele me conhecia, ela disse que queria mesmo era um encontro íntimo comigo, más falei que não fazia. Então ela se contentou em só me ver nua, más falou que vai aumentar a proposta de uma forma que eu não recuse sair com ela da próxima vez. Tudo foi feito de forma bem profissional", comenta ela.A influenciadora disse que está torcendo pela atriz no Globo de Ouro. "Quero que ela ganhe. Foi bem simpática. Vou assistir a premiação. Também me senti muito lisonjeada em fazer striptease para um atriz que está no Globo de Ouro", revelou.