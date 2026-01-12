Sob comando de Xabi Alonso, o Real Madrid enfrentará o Al-Hilal nesta quarta-feira (18), às 16h (de Brasília) - Thomas Coex / AFP

Publicado 12/01/2026 14:29

Rio - Um dia após a derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, o Real Madrid demitiu o técnico Xabi Alonso. Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira (12), o clube destacou que a decisão foi em "comum acordo". O ex-lateral Álvaro Arbeloa, que era treinador do Real Castilla desde junho de 2025, assume o comando da equipe.

Xabi Alonso foi contratado para substituir Carlo Ancelotti, em maio de 2025. O treinador espanhol chegou respaldado pela boa impressão deixada durante a passagem pelo Bayer Leverkusen, onde conquistou o Campeonato Alemão. Ele deixa o Real Madrid com 34 jogos, 24 vitórias, quatro empates e seis derrotas, com um aproveitamento de 74,5%.

Apesar dos números positivos, a passagem de Xabi Alonso no Real Madrid não convenceu. O treinador teve rusgas com jogadores, especialmente os brasileiros, como Vini Jr. Além disso, a ausência de resultados, principalmente em jogos decisivos, pesou contra. No Campeonato Espanhol, o Real chegou a ser goleado pelo Atlético de Madrid. A gota d'água foi o vice para o Barcelona na Supercopa da Espanha.

Veja a nota oficial do Real Madrid:

"O Real Madrid CF anuncia que, em comum acordo entre o clube e Xabi Alonso, foi decidido encerrar seu ciclo como treinador da equipe principal.



Xabi Alonso sempre terá o carinho e a admiração de todos os torcedores do Real Madrid, pois ele é uma lenda do clube e sempre representou os valores do Real Madrid. O Real Madrid sempre será a sua casa.



O nosso clube agradece a Xabi Alonso e a toda a sua equipa técnica pelo trabalho e dedicação durante este período e deseja-lhes muita sorte nesta nova etapa das suas vidas."