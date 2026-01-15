Lucas Rodrigues fez gol de falta na vitória da Ferroviária sobre o Juventus-SP - Vinicius Silva / Ferroviária

Publicado 15/01/2026 23:00 | Atualizado 17/01/2026 00:24

Rio - A Ferroviária venceu pela primeira vez na Série A2 do Paulistão. Destaque na vitória sobre o Juventus-SP por 5 a 1, na última quarta-feira (14), na Fonte Luminosa, o lateral-direito Lucas Rodrigues participou de seis recuperações de bola, acertou 80% dos passes e ainda marcou um belo gol de falta, desempenho que garantiu um lugar na seleção da rodada do campeonato.

"Ganhar é sempre bom. Acredito que essa vitória nos dá confiança e será muito importante ao longo da competição. Fui feliz na cobrança, mas o mais importante foi ajudar minha equipe a sair com um resultado positivo. Isso é fruto de muito trabalho e dedicação", explicou Lucas Rodigues, que foi o atleta com mais desarmes da Série B do Campeonato Brasileiro em 2025.

Após conquistar a primeira vitória, a Ferroviária chegou aos quatro pontos e lidera a Série A2 do Paulistão junto com o Monte Claro. A Locomotiva volta a campo neste sábado (17), às 18h (de Brasília), contra o Ituano, fora de casa, pela terceira rodada da competição. O lateral-direito projetou o confronto e destacou a força do jovem elenco.

"Temos um elenco bem jovem, mas com muita qualidade. Acredito que, nesta Série A2, vamos alcançar grandes resultados. É uma competição em que o clube vem buscando o acesso nos últimos anos, e tenho certeza de que, neste ano, vamos conquistar os objetivos do clube", completou.