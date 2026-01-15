Lucas Rodrigues fez gol de falta na vitória da Ferroviária sobre o Juventus-SPVinicius Silva / Ferroviária
Lucas Rodrigues vibra com gol de falta e primeira vitória da Ferroviária no Paulista
Lateral foi um dos destaques da vitória sobre o Juventus-SP
Romário defende que Rayan não troque Vasco por clube pequeno na Europa: 'Futuro brilhante'
Atacante, de 19 anos, negocia com o Bournemouth
Conselho aprova impeachment, e Julio Casares é afastado da presidência do São Paulo
Agora, em até 30 dias, uma assembleia de sócios é convocada para efetivar ou não o afastamento
Ex-Fluminense, Douglas Costa vai jogar em time da quarta divisão italiana
Clube oficializou a contratação nesta sexta-feira (16)
Especulado no Flamengo, Marcos Leonardo entra no radar de clube italiano
Atacante brasileiro pode deixar o futebol árabe nesta janela de transferências
Vasco alinha acordo, e David está próximo de reforçar o Vitória
Clubes debatem últimos detalhes para selar a transferência do atacante
Arbeloa evita polêmicas no Real Madrid e assume responsabilidade por queda na Copa do Rei
Técnico isentou Xabi Alonso, elogiou Vini Jr e defendeu jogadores da base
