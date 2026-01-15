Dênis Júnior deu assistência pela primeira vez na carreira - Vinicius Silva / Ferroviária

Dênis Júnior deu assistência pela primeira vez na carreiraVinicius Silva / Ferroviária

Publicado 15/01/2026 23:00 | Atualizado 17/01/2026 00:25

Rio - A vitória da Ferroviária sobre o Juventus-SP, na última quarta-feira (14), pela Série A2 do Paulistão, teve um momento inusitado: a assistência de um goleiro. Um dos pilares do time, o goleiro Dênis Júnior foi decisivo não apenas com suas defesas, mas também na parte ofensiva da goleada por 5 a 1, pela segunda rodada da competição.

O lance em questão aconteceu aos nove minutos do primeiro tempo. O goleiro fez uma defesa e, logo na sequência, puxou o contra-ataque. Dênis Júnior acertou lançamento para o atacante Thiagão, que estava no limite do campo defensivo e avançou até marcar o segundo gol da Locomotiva na goleada por 5 a 1 sobre o Juventus-SP.

"Foi a primeira vez que dei uma assistência. Fico feliz por poder contribuir também na parte ofensiva da equipe. Na hora, percebi que o Thiago ficaria no mano a mano com o zagueiro e, com a movimentação dele e o espaço que se abriu, consegui fazer a leitura certa e realizar a assistência", explicou o camisa 1, que celebrou a vitória.



"É uma vitória muito importante para nós, pois nos dá confiança dentro da competição e nos permite voltar a vencer em casa, ao lado de nossa torcida, que é sempre especial.

Um dos principais goleiros da Série B do Campeonato Brasileiro em 2025, Dênis Júnior teve seu vínculo com a Ferroviária comprado em definitivo junto ao Bahia. Apesar do rebaixamento, o jogador conseguiu ter um desempenho de destaque durante a competição. O goleiro, de 27 anos, assinou contrato com a equipe paulista até o fim de 2028.



"É importante darmos continuidade ao trabalho na Ferroviária, que é um clube sério e com grandes objetivos. Fazer parte disso me deixa muito contente. Vamos em busca dos objetivos do clube, crescer juntos e colocar a Ferroviária onde ela merece estar", completou o goleiro.



Após conquistar a primeira vitória, a Ferroviária chegou aos quatro pontos e lidera a Série A2 do Paulistão junto com o Monte Claro. A Locomotiva volta a campo neste sábado (17), às 18h (de Brasília), contra o Ituano, fora de casa, pela terceira rodada da competição.

