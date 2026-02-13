Diana Quintana é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Rio - Dona de um corpo escultural, a musa do Olimpia, Diana Quintana, afirmou que já foi ingênua em relação ao amor. A beldade contou que se deixava levar por palavras doces dos seus pretendentes, porém, agora valoriza mais a prática.
Musa do Olimpia, Diana Quintana - Reprodução / Instagram
"Antes, eu acreditava em promessas bonitas, em palavras que pareciam falar sobre o futuro, mas agora eu me baseio em ações. Aprendi a não me apaixonar por discursos cuidadosamente elaborados. Se alguém quer estar comigo, precisa demonstrar isso com ações concretas, com presença e respeito", disse em entrevista ao site "Popular".
Apesar da mudança, Diana (@lady_dianapy) reforçou que não deixou de acreditar no amor. Ela pretende, porém, ser mais discreta nos relacionamentos. 
"Sim, claro. Eu não me transformei em pedra. É que agora eu sei que o amor verdadeiro não precisa de tanta publicidade; ele se manifesta no dia a dia, na maneira como as pessoas cuidam de você.