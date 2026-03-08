Gabriel Bortoleto disputará sua segunda temporada na Fórmula 1 - Rudy Carezzevoli / AFP

Gabriel Bortoleto disputará sua segunda temporada na Fórmula 1Rudy Carezzevoli / AFP

Publicado 08/03/2026 13:59

Rio - O brasileiro Gabriel Bortoleto iniciou a segunda temporada na Fórmula 1 recebendo elogios públicos de quem comanda sua nova casa. Jonathan Wheatley, chefe da Audi, destacou a evolução "fantástica" do piloto de 21 anos antes da largada para o GP da Austrália, em entrevista ao "ge".

Para o dirigente, o jovem paulista tem mostrado uma maturidade rara, consolidando-se como uma peça central no projeto da montadora alemã.

"Sinceramente, pelo que vi neste inverno, na forma como ele se comportou nos testes de pré-temporada e como tem agido neste evento aqui, ele está se desenvolvendo de forma fantástica como piloto e está chegando exatamente aonde eu quero que ele esteja", disse o gestor.



A dedicação de Bortoleto nos bastidores foi o ponto que mais chamou a atenção da cúpula durante o mês de janeiro. Wheatley revelou que o piloto ficou dividido entre simuladores na Suíça e na Alemanha, focando tanto no chassi quanto no novo motor.

"Ele é uma pessoa completamente genuína, está interessado no desempenho, em construir uma equipe ao seu redor", afirmou o chefe da escuderia, reforçando que o empenho do brasileiro superou as expectativas para um competidor tão jovem.





