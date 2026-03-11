Lucas Rodrigues é um dos destaques da FerroviáriaVinícius Henrique/Ferroviária
Lucas Rodrigues valoriza campanha da Ferroviária e mira segunda fase da Série A2
Lateral foi titular em 14 dos 15 jogos da Locomotiva
Montoro entende vaias em eliminação do Botafogo na Libertadores: 'Compreensível'
Camisa 10 teve atuação apagada e acabou criticado pela torcida, no Nilton Santos
Remo tem quatro desfalques para enfrentar o Fluminense
Equipe paraense não conta com dois lesionados e outros dois emprestados pelo Flu
Messi pode chegar ao gol 900 nesta quarta-feira, contra sua maior ‘vítima’ nos EUA
Craque argentino marcou 15 gols em dez jogos contra o Nashville
Eliminação do Botafogo na Libertadores gera prejuízo financeiro e frustra planos
Alvinegro deixou de embolsar cerca de R$ 17 milhões
Técnico do Tottenham explica substituição de goleiro com 16 minutos de jogo e sofre críticas
Antonin Kinsky está balançando no cargo
Sinner elogia João Fonseca após vitória em Indian Wells: 'Um talento incrível'
Italiano número 2 do mundo reconhece qualidade do brasileiro depois de duelo equilibrado
