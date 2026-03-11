Lucas Rodrigues é um dos destaques da Ferroviária - Vinícius Henrique/Ferroviária

Publicado 11/03/2026 14:30 | Atualizado 11/03/2026 15:54

Rio - A primeira fase da Série A2 do Campeonato Paulista chegou ao fim, e a Ferroviária garantiu a segunda colocação na classificação geral. Titular em 14 dos 15 jogos da Locomotiva, o lateral Lucas Rodrigues avaliou a campanha da equipe, que assegurou a vaga na próxima fase com quatro rodadas de antecedência.

"Acredito que a equipe suportou bem essa primeira fase. Terminar entre as primeiras posições é muito importante para nós. Estamos no caminho certo e vamos seguir trabalhando com muita seriedade, sem deixar o ímpeto cair", disse Lucas Rodrigues.

Além da classificação, a Ferroviária também alcançou outro destaque: terminou a etapa inicial com a melhor defesa da competição. O jogador destacou a importância da marca para o sistema defensivo e ressaltou o esforço de todos os jogadores.

"Ser a melhor defesa é fruto de muito trabalho. Mas esse mérito não é apenas do sistema defensivo, porque toda a equipe contribui no momento de defender. Essa é uma das virtudes do nosso time, construída no dia a dia dos treinamentos", afirmou.

Na segunda fase, a equipe de Araraquara terá pela frente São José, Sertãozinho e Juventus. Após jogos em turno e returno, os dois melhores colocados do grupo avançam às semifinais. Os finalistas garantem o acesso à elite do Campeonato Paulista.

"Sabemos da dificuldade deste quadrangular e que, a partir de agora, praticamente começa um novo campeonato. Ficamos em um grupo com equipes muito qualificadas, mas estamos trabalhando forte para conquistar os nossos objetivos", finalizou.