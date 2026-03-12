Estádio Santiago Bernabéu é a casa do Real Madrid, da Espanha - Divulgação

Estádio Santiago Bernabéu é a casa do Real Madrid, da Espanha Divulgação

Publicado 12/03/2026 14:47 | Atualizado 12/03/2026 14:52

Espanha e Argentina vão disputar o título da Finalíssima, o duelo que coloca frente a frente as campeãs da Eurocopa e Copa América, no próximo dia 27. No entanto, o local da decisão ainda é motivo de debates entre as seleções e as entidades Uefa e Conmebol.



Originalmente, o jogo seria no estádio Lusail, o mesmo que recebeu a final da Copa do Mundo 2022, no Catar. Entretanto, o país está em risco devido à guerra no Oriente Médio, e com isso, os organizadores começaram a sugerir outras cidades para receber a partida.

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Cidades europeias como Londres, Paris, Lisboa e Roma despontaram como favoritas, por terem infraestrutura adequada ao evento e serem em território europeu, onde a maioria dos jogadores de ambas as seleções atuam.



Após dias de indecisão, uma notícia publicada pelo jornal espanhol "Marca" nesta quinta-feira (12) indica que o jogo deve acontecer no estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, na Espanha. Cidades europeias como Londres, Paris, Lisboa e Roma despontaram como favoritas, por terem infraestrutura adequada ao evento e serem em território europeu, onde a maioria dos jogadores de ambas as seleções atuam.Após dias de indecisão, uma notícia publicada pelo jornal espanhol "Marca" nesta quinta-feira (12) indica que o jogo deve acontecer no estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, na Espanha.

No entanto, o presidente da Associação de Futebol da Argentina (AFA), Claudio Tapia, negou essa possibilidade e fez uma ironia. "A Espanha quer que se jogue no Bernabéu, e eu quero que jogue no Monumental de Nuñez [estádio do River Plate]", disse a uma rádio local.



Em meio à indefinição, a tendência é que se nenhuma mudança de última hora for realizada, a Finalíssima realmente será disputada no estádio do Real Madrid.



Na última edição do torneio, em junho de 2022, a Argentina venceu a Itália por 3 a 0 e conquistou o troféu no estádio Wembley, na Inglaterra.