Ronaldinho Gaúcho - Reprodução / Instagram

Ronaldinho GaúchoReprodução / Instagram

Publicado 12/03/2026 13:58

Rio - A minissérie "Ronaldinho Gaúcho" estreia na Netflix, no dia 16 de abril. Ao longo de três episódios, a produção mergulha na trajetória de um dos maiores jogadores de todos os tempos com acesso exclusivo, materiais inéditos, grandes vitórias e momentos delicados.

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Além disso, conta com depoimentos de figuras icônicas do esporte, como Lionel Messi, Neymar Jr., Roberto Carlos, Gilberto Silva, Felipão, Carles Puyol, Galvão Bueno, entre muitos outros. A minissérie tem direção e roteiro de Luis Ara, que também é produtor executivo junto com Ricardo Aidar e Liz Reis. Além disso, conta com depoimentos de figuras icônicas do esporte, como Lionel Messi, Neymar Jr., Roberto Carlos, Gilberto Silva, Felipão, Carles Puyol, Galvão Bueno, entre muitos outros. A minissérie tem direção e roteiro de Luis Ara, que também é produtor executivo junto com Ricardo Aidar e Liz Reis.

Mais produções sobre o futebol brasileiro chegam à plataforma de streaming. "Tetra: Acreditar de Novo" estreia no dia 7 de maio e revisita, com material inédito, a conquista da Copa do Mundo de 1994. Na sequência, "Várzea: Onde Nasce o Futebol" estará disponível a partir de 8 de junho.

A produção revela o universo do futebol de várzea em São Paulo, berço de talentos como Cafu e Raphinha, que revisitam suas origens para contar como a várzea moldou suas trajetórias até o sucesso mundial.