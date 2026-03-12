Max Verstappen em ação com o carro da Red Bull Racing, na AustráliaDivulgação
Verstappen ironiza novas regras da Fórmula 1 e compara carros a jogo de videogame
Piloto holandês é um grande crítico do regulamento atual da categoria
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