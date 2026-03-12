João Fonseca deixou o Masters 1000 de Indian Wells de cabeça erguidaClive Brunskill / Getty Images via AFP
"Eu vi um pouco da partida. Não consegui assistir inteira, mas vi que o João jogou um grande tênis. Quando alguém joga de igual para igual com Jannik, com 7/6 e 7/6, isso significa que ele teve que jogar muito bem e ter um desempenho realmente muito bom", disse Alcaraz.
"Fico muito feliz em ver o João evoluindo e vê-lo neste tipo de partida, neste nível. Sou uma pessoa que gosta de ver os jogadores evoluindo como pessoa e atleta. Ele é muito jovem e vai aprender muito com essa experiência. Fico realmente muito feliz em ver onde o João está agora. Com certeza vamos ver mais dele no futuro", completou.
Agora, João Fonseca retornará às quadras no Miami Open, que começará no próximo domingo (15). Atual número 35 do mundo, ele pode perder algumas posições no ranking após a eliminação.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.