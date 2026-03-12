João Fonseca deixou o Masters 1000 de Indian Wells de cabeça erguidaClive Brunskill / Getty Images via AFP

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Tenista número 1 do mundo, Carlos Alcaraz rasgou elogios a João Fonseca. Apesar de o tenista brasileiro ter perdido para Jannik Sinner (atual vice-líder no ranking), por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 7/6 na última terça-feira (10), o espanhol afirmou que o brasileiro teve um bom desempenho e falou sobre a evolução do jovem atleta.
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"Eu vi um pouco da partida. Não consegui assistir inteira, mas vi que o João jogou um grande tênis. Quando alguém joga de igual para igual com Jannik, com 7/6 e 7/6, isso significa que ele teve que jogar muito bem e ter um desempenho realmente muito bom", disse Alcaraz.

"Fico muito feliz em ver o João evoluindo e vê-lo neste tipo de partida, neste nível. Sou uma pessoa que gosta de ver os jogadores evoluindo como pessoa e atleta. Ele é muito jovem e vai aprender muito com essa experiência. Fico realmente muito feliz em ver onde o João está agora. Com certeza vamos ver mais dele no futuro", completou.
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Agora, João Fonseca retornará às quadras no Miami Open, que começará no próximo domingo (15). Atual número 35 do mundo, ele pode perder algumas posições no ranking após a eliminação.