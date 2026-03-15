Casemiro marcou um dos gols da vitória do Manchester United - Oli Scarff / AFP

Casemiro marcou um dos gols da vitória do Manchester UnitedOli Scarff / AFP

Publicado 15/03/2026 15:28

Com dois gols brasileiros e duas assistências de seu capitão Bruno Fernandes, o Manchester United derrotou o Aston Villa por 3 a 1 em Old Trafford, neste domingo (15), se garantindo na terceira posição do Campeonato Inglês, com três pontos de vantagem sobre os próprios "Villans".



Num escanteio no início do segundo tempo, o meia português encontrou o volante Casemiro, que finalizou de cabeça, e minutos depois, deu o passe para o também brasileiro Matheus Cunha marcar o seu. Foi a 16ª assistência do português na competição nesta temporada.



Este é um novo recorde do clube, uma assistência a mais que a marca de David Beckham na temporada 1999-2000. Benjamin Sesko, então, fez jus à sua reputação de jogador reserva decisivo, marcando o terceiro gol dos "Red Devils" na reta final, aos 36 minutos.



O técnico Michael Carrick, contratado em janeiro, garantiu sua quinta vitória em cinco jogos na liga em Old Trafford. Sua equipe tem, agora, 54 pontos contra 51 do Aston Villa.

Enquanto isso, o time de Unai Emery obteve mais um resultado decepcionante na Premier League, em meio à disputa das oitavas de final da Liga Europa contra o Lille.



O cansaço pode ter afetado o time de Birmingham, já que o Manchester United não está participando de competições europeias neste ano e foi eliminado das copas nacionais.



Além disso, sua última partida havia sido apenas dez dias antes: uma derrota para o Newcastle.



Os três pontos conquistados neste domingo aproximam os "Red Devils" da classificação para a próxima Liga dos Campeões, no momento em que faltam oito rodadas para o fim do Campeonato Inglês.



