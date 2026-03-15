Casemiro marcou um dos gols da vitória do Manchester UnitedOli Scarff / AFP
Num escanteio no início do segundo tempo, o meia português encontrou o volante Casemiro, que finalizou de cabeça, e minutos depois, deu o passe para o também brasileiro Matheus Cunha marcar o seu. Foi a 16ª assistência do português na competição nesta temporada.
Este é um novo recorde do clube, uma assistência a mais que a marca de David Beckham na temporada 1999-2000. Benjamin Sesko, então, fez jus à sua reputação de jogador reserva decisivo, marcando o terceiro gol dos "Red Devils" na reta final, aos 36 minutos.
O técnico Michael Carrick, contratado em janeiro, garantiu sua quinta vitória em cinco jogos na liga em Old Trafford. Sua equipe tem, agora, 54 pontos contra 51 do Aston Villa.
O cansaço pode ter afetado o time de Birmingham, já que o Manchester United não está participando de competições europeias neste ano e foi eliminado das copas nacionais.
Além disso, sua última partida havia sido apenas dez dias antes: uma derrota para o Newcastle.
Os três pontos conquistados neste domingo aproximam os "Red Devils" da classificação para a próxima Liga dos Campeões, no momento em que faltam oito rodadas para o fim do Campeonato Inglês.
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