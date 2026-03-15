Sinner está na final de Indian Wells - Foto: Clive Brunskill/AFP

Sinner está na final de Indian WellsFoto: Clive Brunskill/AFP

Publicado 15/03/2026 12:52 | Atualizado 15/03/2026 12:53

Estados Unidos - Jannik Sinner e Daniil Medvedev se enfrentam neste domingo (15) pela final do Masters 1000 de Indian Wells. A decisão, marcada para as 18h (de Brasília), coloca frente a frente os dois tenistas que dominaram as semifinais de sábado (14). O italiano, número dois do mundo, chega à sua primeira final no torneio após vencer Alexander Zverev, enquanto o russo retorna à decisão pela terceira vez após desbancar o favorito Carlos Alcaraz.



Sinner manteve sua invencibilidade em sets na competição ao despachar Zverev com parciais de 6/2 e 6/4. O jovem de 24 anos vive um dos melhores momentos da carreira e, durante sua campanha, eliminou nomes como o brasileiro João Fonseca nas oitavas de final. Com a vaga, ele atingiu a marca histórica de chegar às finais de todos os seis Masters 1000 disputados em quadra dura.



Já Daniil Medvedev surpreendeu ao encerrar a sequência de 18 vitórias de Carlos Alcaraz em 2026. Com um jogo tático eficiente, o russo fechou a semifinal em 6/3 e 7/6, vencendo a revanche após ter perdido as finais de 2023 e 2024 para o próprio espanhol. Atualmente na 11ª posição do ranking, Medvedev tenta conquistar seu primeiro troféu no torneio.

O retrospecto recente favorece Sinner, que venceu os últimos encontros entre os dois, incluindo a final do Australian Open de 2024. Medvedev, no entanto, demonstrou contra o líder do ranking que recuperou sua melhor forma física.