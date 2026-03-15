Neymar em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC.

Publicado 15/03/2026 11:37 | Atualizado 15/03/2026 11:41

São Paulo - A partida entre Santos e Corinthians deste domingo (15), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, marca o retorno de Neymar aos clássicos em 2026. Após desfalcar o Peixe nos jogos contra os principais rivais no Paulistão e no início do Campeonato Brasileiro, o camisa 10 foi relacionado pelo técnico Pablo Vojvoda e está à disposição para o duelo.



O confronto surge como a oportunidade decisiva para o atacante convencer Carlo Ancelotti a incluí-lo entre os convocados da seleção brasileira, após ter sido poupado no meio da semana diante do Mirassol. Presente na pré-lista para os amistosos contra França e Croácia, Neymar terá neste domingo sua última exibição antes da convocação oficial, marcada para segunda-feira (16).



O jejum do craque na Seleção já ultrapassa dois anos, marca iniciada após a grave lesão no joelho esquerdo sofrida contra o Uruguai, em outubro de 2023. Desde o retorno aos gramados, o jogador enfrenta oscilações físicas e dificuldades para manter uma sequência de atuações em alto nível.



Para o Santos, o clássico também carrega um peso coletivo importante. O time ainda não venceu nenhum de seus rivais nesta temporada, acumulando duas derrotas e dois empates em quatro confrontos disputados.

