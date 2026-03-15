Kimi Antonelli após vitória no GP da ChinaDivulgação / F1
Antonelli vence na China e conquista primeira vitória na F-1 após abandono de Bortoleto
Mercedes garante dobradinha com Russell em segundo lugar, enquanto problema mecânico tira brasileiro da prova em Xangai
China - O italiano Andrea Kimi Antonelli conquistou neste domingo sua primeira vitória na Fórmula 1 ao vencer o GP da China, segunda etapa da temporada 2026. O piloto da Mercedes, de apenas 19 anos, liderou boa parte da prova no circuito de Xangai e confirmou o triunfo à frente do companheiro George Russell, que completou a dobradinha da equipe. Lewis Hamilton, pela Ferrari, terminou em terceiro e voltou ao pódio após um longo jejum.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, não chegou a largar. O carro apresentou problemas mecânicos antes mesmo da volta de apresentação, forçando o abandono ainda no grid.
A corrida foi marcada por muitas ultrapassagens nas primeiras voltas e por um número elevado de abandonos, incluindo problemas para equipes tradicionais.
A largada foi agitada. Antonelli e Russell, que largaram nas primeiras posições, foram ultrapassados logo na primeira curva pelos dois carros da Ferrari, com Hamilton assumindo a ponta e Charles Leclerc em segundo.
O italiano reagiu rapidamente e recuperou a liderança já na segunda volta ao superar Hamilton. Pouco depois, Russell também avançou no pelotão e começou a pressionar os carros da Ferrari.
Enquanto isso, Max Verstappen, que partiu em oitavo, teve uma largada ruim e caiu para a parte final do pelotão, chegando a aparecer apenas em 16º.
A corrida teve seu primeiro momento de neutralização na volta 10, quando Lance Stroll parou na pista com problemas no carro e provocou a entrada do safety car. A bandeira amarela levou boa parte do grid aos boxes.
Na relargada, Hamilton e Leclerc protagonizaram uma disputa intensa pela segunda posição. Os dois trocaram ultrapassagens em vários momentos, o que acabou abrindo espaço para Russell se aproximar e ultrapassar ambos, retomando a vice-liderança.
Na frente, Antonelli manteve ritmo consistente e chegou a abrir cerca de oito segundos de vantagem.
A prova teve vários abandonos. Além de Bortoleto, Lando Norris, Oscar Piastri e Alexander Albon também não largaram por problemas técnicos. Durante a corrida, Fernando Alonso, Lance Stroll e Max Verstappen deixaram a disputa.
Nas voltas finais, Antonelli ainda levou um susto ao sair da pista com pneus desgastados, mas conseguiu retornar rapidamente e perdeu apenas alguns segundos para Russell. O jovem italiano manteve o controle da prova e confirmou a vitória. A Fórmula 1 volta à pista no GP do Japão, em Suzuka, no dia 29 de março, terceira etapa do campeonato.
Resultado final do GP da China de Fórmula 1
1 - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 56 voltas
2 - George Russell (ING/Mercedes), a 5s515
3 - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 25s267
4 - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 28s894
5 - Oliver Bearman (ING/Haas), a 57s268
6 - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 59s647
7 - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), a 1min20s588
8 - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), a 1min27s247
9 - Carlos Sainz (ESP/Williams), a 1 volta
10 - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1 volta
11 - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), a 1 volta
12 - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), a 1 volta
13 - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), a 1 volta
14 - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 1 volta
15 - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), a 1 volta
Abandonaram: Max Verstappen (HOL/Red Bull), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) e Lance Stroll (CAN/Aston Martin).
Não largaram: Oscar Piastri (AUS/McLaren), Lando Norris (ING/McLaren), Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) e Alexander Albon (TAI/Williams).
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