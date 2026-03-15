Kimi Antonelli após vitória no GP da China - Divulgação / F1

Kimi Antonelli após vitória no GP da ChinaDivulgação / F1

Publicado 15/03/2026 09:48 | Atualizado 15/03/2026 09:53

China - O italiano Andrea Kimi Antonelli conquistou neste domingo sua primeira vitória na Fórmula 1 ao vencer o GP da China, segunda etapa da temporada 2026. O piloto da Mercedes, de apenas 19 anos, liderou boa parte da prova no circuito de Xangai e confirmou o triunfo à frente do companheiro George Russell, que completou a dobradinha da equipe. Lewis Hamilton, pela Ferrari, terminou em terceiro e voltou ao pódio após um longo jejum.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, não chegou a largar. O carro apresentou problemas mecânicos antes mesmo da volta de apresentação, forçando o abandono ainda no grid.

A corrida foi marcada por muitas ultrapassagens nas primeiras voltas e por um número elevado de abandonos, incluindo problemas para equipes tradicionais.

A largada foi agitada. Antonelli e Russell, que largaram nas primeiras posições, foram ultrapassados logo na primeira curva pelos dois carros da Ferrari, com Hamilton assumindo a ponta e Charles Leclerc em segundo.

O italiano reagiu rapidamente e recuperou a liderança já na segunda volta ao superar Hamilton. Pouco depois, Russell também avançou no pelotão e começou a pressionar os carros da Ferrari.

Enquanto isso, Max Verstappen, que partiu em oitavo, teve uma largada ruim e caiu para a parte final do pelotão, chegando a aparecer apenas em 16º.

A corrida teve seu primeiro momento de neutralização na volta 10, quando Lance Stroll parou na pista com problemas no carro e provocou a entrada do safety car. A bandeira amarela levou boa parte do grid aos boxes.

Na relargada, Hamilton e Leclerc protagonizaram uma disputa intensa pela segunda posição. Os dois trocaram ultrapassagens em vários momentos, o que acabou abrindo espaço para Russell se aproximar e ultrapassar ambos, retomando a vice-liderança.

Na frente, Antonelli manteve ritmo consistente e chegou a abrir cerca de oito segundos de vantagem.

A prova teve vários abandonos. Além de Bortoleto, Lando Norris, Oscar Piastri e Alexander Albon também não largaram por problemas técnicos. Durante a corrida, Fernando Alonso, Lance Stroll e Max Verstappen deixaram a disputa.

Nas voltas finais, Antonelli ainda levou um susto ao sair da pista com pneus desgastados, mas conseguiu retornar rapidamente e perdeu apenas alguns segundos para Russell. O jovem italiano manteve o controle da prova e confirmou a vitória. A Fórmula 1 volta à pista no GP do Japão, em Suzuka, no dia 29 de março, terceira etapa do campeonato.

Resultado final do GP da China de Fórmula 1

1 - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 56 voltas

2 - George Russell (ING/Mercedes), a 5s515

3 - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 25s267

4 - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 28s894

5 - Oliver Bearman (ING/Haas), a 57s268

6 - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 59s647

7 - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), a 1min20s588

8 - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), a 1min27s247

9 - Carlos Sainz (ESP/Williams), a 1 volta

10 - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1 volta

11 - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), a 1 volta

12 - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), a 1 volta

13 - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), a 1 volta

14 - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 1 volta

15 - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), a 1 volta

Abandonaram: Max Verstappen (HOL/Red Bull), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) e Lance Stroll (CAN/Aston Martin).

Não largaram: Oscar Piastri (AUS/McLaren), Lando Norris (ING/McLaren), Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) e Alexander Albon (TAI/Williams).