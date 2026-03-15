Pep Guardiola em partida do Manchester City - Joe Klamar / AFP

Pep Guardiola em partida do Manchester CityJoe Klamar / AFP

Publicado 15/03/2026 13:28 | Atualizado 15/03/2026 13:47

Inglaterra - Pep Guardiola se recusa a entregar o título do Campeonato Inglês, mesmo após o Manchester City amargar o segundo empate consecutivo na competição. Neste último sábado (14), os Citizens ficaram no 1 a 1 com o West Ham fora de casa, resultado que, somado à vitória do Arsenal por 2 a 0 sobre o Everton, aumentou a distância para o topo da tabela.

Com a vantagem dos Gunners agora em nove pontos, o técnico espanhol adotou um discurso de resiliência, apostando no confronto direto dentro do Etihad Stadium para reverter o cenário.



"Temos um jogo a menos, temos o jogo em casa (contra o Arsenal), então temos que tentar até o fim. Quando não for possível, parabenizaremos os campeões, mas temos que tentar", declarou Guardiola em entrevista coletiva. O treinador fez questão de exaltar a qualidade de seu elenco, afirmando que a equipe "jogou muito bem" e manterá a postura competitiva nas rodadas decisivas da competição nacional.



A disputa entre City e Arsenal não se restringe aos pontos corridos. No próximo domingo (22), as duas equipes se enfrentam no Estádio de Wembley pela final da Copa da Liga Inglesa. O torneio mata-mata surge como uma oportunidade imediata de troféu para ambos, intensificando a rivalidade que domina o futebol inglês nesta temporada.



Antes de pensar nos Gunners, no entanto, o time de Manchester encara um grande desafio na Liga dos Campeões. Após sofrer um revés de 3 a 0 no jogo de ida na Espanha, o City recebe o Real Madrid nesta terça-feira (17) para tentar reverter o placar adverso.