Gabriel Bortoleto é a esperança do Brasil na Fórmula 1 - Reprodução / Instagram

Gabriel Bortoleto é a esperança do Brasil na Fórmula 1Reprodução / Instagram

Publicado 19/03/2026 18:39

Rio - Uma mudança agitou o noticiário desta quinta-feira (19) na Fórmula 1. Adrian Newey não é mais o chefe da equipe Aston Martin e a função agora vai passar a ser exercida por Jonathan Wheatley, que deixa a Audi, escuderia do piloto brasileiro Gabriel Bortoleto. A partir de agora, o projetista vai se dedicar somente à parte técnica do time inglês, em meio ao conturbado início de temporada 2026 da Aston Martin.

Segundo a apuração do site "Autosport", a prioridade agora vai ser resolver os problemas com a unidade de potência da nova parceira Honda, que impedem o AMR26, projetado por Newey, de conseguir completar uma corrida inteira. Weathley, que está na Audi desde o mês de maio do ano passado, deverá retornar à Inglaterra após apenas dez meses. A transferência de equipe agora depende apenas de detalhes.



A mudança acontece em um momento de turbulência e muita cobrança na Aston Martin, já que a escuderia iniciou a temporada sob grande expectativa. A contratação de Newey, autor de carros que conquistaram 12 títulos de construtores, e 14 de pilotos, fez com que os holofotes ficassem centralizados na escuderia.

A publicação informa ainda que a movimentação de Weathley para a Aston Martin indica uma procura de maior autonomia por parte do chefe de equipe. Na Audi, a convivência com o CEO Mattia Binotto significava uma falta de liberdade para atuar e impor suas ideias.

Após a realização de duas etapas do calendário da Fórmula 1, Fernando Alonso e Lance Stroll não conseguiram finalizar uma corrida este ano. O principal desafio para quem chega é tentar resolver as vibrações constantes dos carros da Aston Martin, oriundas da unidade de potência.