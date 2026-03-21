Willian e Carlos Vinicius visitaram Marlon no hospital na noite de quinta-feiraFoto: Reprodução/Instagram
Com retorno estimado em cinco meses, em projeção feita pelo próprio clube gaúcho, existe a expectativa de que ele possa até antecipar este prazo para retornar aos gramados e vestir a camisa gremista.
Exames confirmaram que o atleta sofreu uma fratura no tornozelo direito. O lance, que aconteceu aos 25 minutos do segundo tempo chocou os jogadores e causou também apreensão entre os torcedores nas arquibancadas.
Marlon entrou numa dividida com Erick, mas o seu pé ficou preso na grama e acabou "virando para trás". Atendido imediatamente ainda no gramado, o jogador gremista deixou a Arena de ambulância e seguiu direto para o hospital Moinhos de Vento.
O próximos passos para a recuperação já foram definidos pelo departamento médico do clube gaúcho. Marlon vai imobilizar o pé e deve iniciar a fisioterapia ainda nesta semana. No hospital, ele recebeu a visita de familiares e companheiros de time.
O Grêmio vai a campo neste domingo, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro e visita o Vasco em São Januário. Em sete rodadas, o time do técnico português Luís Castro contabiliza 11 pontos.
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