Kimi Antonelli garante pole position em Suzuka
Charles Leclerc, da Ferrari, ficou em terceiro, seguido por Oscar Piastri, da McLaren, e Lewis Hamilton, também da Ferrari.
Lando Norris, o atual campeão mundial, foi o sexto, mesmo entrando na pista faltando apenas 24 minutos para o final da sessão. Nico Hulkemberg, da Audi, foi o sétimo, à frente de Max Verstappen, da Red Bull, e do brasileiro Gabriel Bortoleto, também da Audi. Pierre Gasly, da Alpine, fechou em décimo.
No Campeonato de Construtores, a Mercedes lidera com 98 pontos, enquanto a Ferrari acumula 67, seguida por McLaren (18) e Red Bull e Racing Bulls, ambas com 12.
Os pilotos voltam para a pista nesta madrugada deste sábado, às 3h (de Brasília), para a classificação do grid de largada. A corrida terá largada às 2 horas de domingo (29).
Resultado final do terceiro treino livre do GP do Japão de Fórmula 1:
1 - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min29s362
2 - George Russell (ING/Mercedes), 1min29s616
3 - Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min30s229
4 - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min30s364
5 - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min30s383
6 - Lando Norris (ING/McLaren), 1min30s600
7 - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min30s658
8 - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min30s910
9 - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min31s000
10 - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min31s082
11 - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min31s094
12 - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min31s097
13 - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min31s288
14 - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min31s326
15 - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min31s558
16 - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min31s733
17 - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min31s759
18 - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min31s829
19 - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min32s503
20 - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min32s540
21 - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min33s485
22 - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min33s529
