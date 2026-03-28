Kimi Antonelli garante pole position em Suzuka

Estadão Conteúdo
Japão - Os carros da Mercedes foram os mais rápidos no terceiro treino livre do GP do Japão, neste sábado (28), no circuito de Suzuka Kimi Antonelli ficou em primeiro, seguido por George Russell. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ficou com a 9ª colocação

Charles Leclerc, da Ferrari, ficou em terceiro, seguido por Oscar Piastri, da McLaren, e Lewis Hamilton, também da Ferrari.

Lando Norris, o atual campeão mundial, foi o sexto, mesmo entrando na pista faltando apenas 24 minutos para o final da sessão. Nico Hulkemberg, da Audi, foi o sétimo, à frente de Max Verstappen, da Red Bull, e do brasileiro Gabriel Bortoleto, também da Audi. Pierre Gasly, da Alpine, fechou em décimo.
Antes da terceira corrida da temporada, a liderança do Mundial de Pilotos é de George Russell (51 pontos), seguido por Kimi Antonelli (47) e Charles Leclerc (34). Lewis Hamilton aparece em quarto (33), à frente de Oliver Bearman (17).

No Campeonato de Construtores, a Mercedes lidera com 98 pontos, enquanto a Ferrari acumula 67, seguida por McLaren (18) e Red Bull e Racing Bulls, ambas com 12.

Os pilotos voltam para a pista nesta madrugada deste sábado, às 3h (de Brasília), para a classificação do grid de largada. A corrida terá largada às 2 horas de domingo (29).

Resultado final do terceiro treino livre do GP do Japão de Fórmula 1:

1 - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min29s362

2 - George Russell (ING/Mercedes), 1min29s616

3 - Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min30s229

4 - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min30s364

5 - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min30s383

6 - Lando Norris (ING/McLaren), 1min30s600

7 - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min30s658

8 - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min30s910

9 - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min31s000

10 - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min31s082

11 - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min31s094

12 - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min31s097

13 - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min31s288

14 - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min31s326

15 - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min31s558

16 - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min31s733

17 - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min31s759

18 - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min31s829

19 - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min32s503

20 - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min32s540

21 - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min33s485

22 - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min33s529