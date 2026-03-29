Seleção enfrenta o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo - Geoff Robins / AFP

Seleção enfrenta o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do MundoGeoff Robins / AFP

Publicado 29/03/2026 13:57 | Atualizado 29/03/2026 13:57

Canadá - Adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, o Haiti foi derrotado pela Tunísia por 1 a 0 na noite deste último sábado (29), no BMO Field, em Toronto. O único gol do amistoso foi marcado por Sebastian Tounekti, logo aos sete minutos do primeiro tempo, após uma falha na saída de bola haitiana que permitiu um contra-ataque rápido dos africanos.



O confronto serviu como o primeiro teste do Haiti após garantir a vaga histórica para o Mundial, marcando o retorno do país à competição após 52 anos. Apesar de ter equilibrado as ações após o gol sofrido, a equipe caribenha sofreu com a marcação alta da Tunísia e demonstrou dificuldades para finalizar as jogadas com perigo, desperdiçando a chance do empate nos acréscimos com uma cabeçada do atacante Nazon na trave.



O Haiti terminou a partida com dez jogadores em campo, após o volante Jean Jacques ser expulso pelo segundo cartão amarelo nos instantes finais. A seleção integra o Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Brasil, Escócia e Marrocos. A estreia será no dia 13 de junho, contra os escoceses, enquanto o duelo contra a seleção brasileira está marcado para o dia 19 de junho, pela segunda rodada.



Para a Tunísia, o resultado traz confiança para a disputa no Grupo F, onde enfrentará Japão, Holanda e o vencedor da repescagem europeia entre Suécia e Polônia.



Ambas as seleções voltam a campo nesta terça-feira (31) para encerrar a Data Fifa. O Haiti enfrenta a Islândia, que empatou em 2 a 2 com o Canadá neste sábado. Já a Tunísia terá pela frente os próprios canadenses.