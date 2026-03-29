Estádio Azteca antes do início da partidaAlfredo Estrella / AFP
De acordo com a Secretaria de Segurança Civil do México, a vítima estava embriagada e tentou pular uma grade para passar do segundo para o primeiro nível da área VIP. Durante a manobra, o homem se desequilibrou e caiu no térreo. Ele chegou a ser socorrido por paramédicos ainda no local, mas não resistiu aos ferimentos.
Embora tenha recebido mais de 90 mil pessoas para o empate em 0 a 0 entre mexicanos e portugueses, o estádio ainda passará por ajustes finais na estrutura interna e no entorno até o início do Mundial.
O Estádio Azteca é o único no mundo a ter recebido 19 partidas de Copa, sendo o cenário das consagrações de Pelé, em 1970, e Maradona, em 1986. Em 2026, além do jogo de abertura, o local receberá outras quatro partidas.
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