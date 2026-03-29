Estádio Azteca antes do início da partida - Alfredo Estrella / AFP

Estádio Azteca antes do início da partidaAlfredo Estrella / AFP

Publicado 29/03/2026 11:32

México - O que deveria ser uma noite de festa e celebração pela volta do Estádio Azteca terminou em tragédia neste último sábado (28). Horas antes do amistoso entre México e Portugal, um torcedor morreu após cair de uma das arquibancadas do mítico palco esportivo, que havia passado por um longo processo de modernização.



De acordo com a Secretaria de Segurança Civil do México, a vítima estava embriagada e tentou pular uma grade para passar do segundo para o primeiro nível da área VIP. Durante a manobra, o homem se desequilibrou e caiu no térreo. Ele chegou a ser socorrido por paramédicos ainda no local, mas não resistiu aos ferimentos.

O incidente ocorreu justamente no evento que marcou a reinauguração do estádio após mais de 600 dias de portões fechados. O Azteca passou por reformas estruturais para receber a Copa do Mundo de 2026, onde será a sede da abertura oficial no dia 11 de junho, no duelo entre México e África do Sul.



Embora tenha recebido mais de 90 mil pessoas para o empate em 0 a 0 entre mexicanos e portugueses, o estádio ainda passará por ajustes finais na estrutura interna e no entorno até o início do Mundial.



O Estádio Azteca é o único no mundo a ter recebido 19 partidas de Copa, sendo o cenário das consagrações de Pelé, em 1970, e Maradona, em 1986. Em 2026, além do jogo de abertura, o local receberá outras quatro partidas.