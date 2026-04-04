Rio - O tenista João Fonseca mostrou-se favorável à presença de Neymar na Copa do Mundo. Em entrevista à 'ESPN', ele citou a história e a experiência do jogador do Santos.
"Acredito sim que o Brasil possa fazer uma boa Copa. Uma pergunta que está bem polêmica, mas eu sou a favor, sim, do Neymar na Copa. Pela história e pela experiência que tem, vai ser um fator", disse João Fonseca.
"Obviamente não sou o maior especialista em futebol, não posso dizer nada, é só a minha opinião. Mas torcendo com certeza para o Brasil ser campeão", completou.
Carlo Ancelotti foi anunciado como novo técnico da seleção brasileira em maio de 2025 e nunca chamou Neymar. Ele anunciará a lista de convocados para a Copa do Mundo no dia 18 de maio.