Harry Kane, atacante do Bayern de Munique - Chandan Khanna / AFP

Harry Kane, atacante do Bayern de Munique Chandan Khanna / AFP

Publicado 04/04/2026 19:41

O meio-campista alemão Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, se mostrou convencido de que o atacante inglês Harry Kane estará em campo na próxima terça-feira (7) para enfrentar o Real Madrid no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões: "Ele jogaria até na cadeira de rodas".



Kane lesionou o tornozelo enquanto defendia a seleção inglesa e não pôde participar da vitória do Bayern de Munique por 3 a 2 sobre o Freiburg, fora de casa, neste sábado (4), pelo Campeonato Alemão.

"Tenho a sensação de que ele vai conseguir", declarou o técnico Vincent Kompany na coletiva de imprensa pós-jogo.



O diretor esportivo do clube, Max Eberl, também mostrou otimismo. "Os fisioterapeutas estão trabalhando na lesão dele. Ele está constantemente no centro de treinamento trabalhando. Acreditamos que tudo vai dar certo."

