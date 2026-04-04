O meio-campista alemão Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, se mostrou convencido de que o atacante inglês Harry Kane estará em campo na próxima terça-feira (7) para enfrentar o Real Madrid no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões: "Ele jogaria até na cadeira de rodas".
Kane lesionou o tornozelo enquanto defendia a seleção inglesa e não pôde participar da vitória do Bayern de Munique por 3 a 2 sobre o Freiburg, fora de casa, neste sábado (4), pelo Campeonato Alemão.
"Tenho a sensação de que ele vai conseguir", declarou o técnico Vincent Kompany na coletiva de imprensa pós-jogo.
O diretor esportivo do clube, Max Eberl, também mostrou otimismo. "Os fisioterapeutas estão trabalhando na lesão dele. Ele está constantemente no centro de treinamento trabalhando. Acreditamos que tudo vai dar certo."
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.