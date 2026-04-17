Em 2026, o Bangu retornou à elite do Carioca após conquistar o acesso pela Série A2 - Thallys F Santos / Bangu

Em 2026, o Bangu retornou à elite do Carioca após conquistar o acesso pela Série A2Thallys F Santos / Bangu

Publicado 17/04/2026 10:01

Rio - O Bangu Atlético Clube, um dos mais antigos e tradicionais do Brasil, foi eleito pela revista espanhola "Panenka" um dos dez maiores clubes de bairro do planeta.



Fundado em 17 de janeiro de 1904 por operários da Companhia Progresso Industrial do Brasil, o Bangu carrega um legado histórico único no futebol: foi o primeiro clube do país a escalar um jogador negro em partida oficial, numa época em que o Brasil ainda nem debatia a inclusão racial. Vice-campeão Brasileiro em 1985, o clube da Zona Oeste é símbolo de resistência, identidade e pertencimento.