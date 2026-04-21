Filipe Luís, ex-técnico do Flamengo - Patrícia de Melo Moreira / AFP

Filipe Luís, ex-técnico do FlamengoPatrícia de Melo Moreira / AFP

Publicado 21/04/2026 13:46

O jornal 'As', da Espanha, repercutiu o alto número de técnicos demitidos nesta temporada no futebol brasileiro. O periódico criticou a dança das cadeiras dos treinadores e, além disso, comentou a falta de renovação nas escolhas dos clubes, em reportagem publicada na última segunda-feira (20).

"O futebol brasileiro é uma fonte inesgotável de jogadores que conseguem chegar aos melhores times da Europa, mas a situação é bem diferente para os treinadores que atuam no país sul-americano. Ninguém escapa dos problemas que assolam os técnicos, desde ex-treinadores da seleção brasileira até aqueles que buscam abrir caminho nas divisões inferiores", avaliou o diário.

"A falta de renovação no corpo técnico faz com que uma figura como Renato Gaúcho tenha comandado o Fluminense em até seis passagens diferentes e também tenha passado por gigantes como Flamengo, Grêmio ou, agora, novamente pelo Vasco, em sua terceira passagem", complementou.

Os espanhóis listaram os comandantes que já foram desligados de seus cargos ao longo do Campeonato Brasileiro: Jorge Sampaoli (ex-Atlético-MG), Fernando Diniz (ex- Vasco ), Filipe Luís (ex- Flamengo ), Juan Carlos Osório (ex-Remo), Hernán Crespo (ex-São Paulo), Tite (ex-Cruzeiro), Juan Pablo Vojvoda (ex-Santos), Martín Anselmi (ex- Botafogo ), Gilmar Dal Pozzo (ex-Chapecoense) e Dorival Júnior (ex-Corinthians).

Por outro lado, o 'As' destacou o trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras. O português está à frente do Verdão desde o segundo semestre de 2020.