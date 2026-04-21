Filipe Luís, ex-técnico do FlamengoPatrícia de Melo Moreira / AFP
Jornal espanhol critica demissões no futebol brasileiro: 'Inferno dos treinadores'
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