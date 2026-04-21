Jogos vão acontecer no Kai Tak Stadium, que tem capacidade para 50 mil pessoas e foi inaugurado há apenas um anoPeter Parks / AFP
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