Publicidade
Flamengo x Vasco: movimentação intensa e promessa de casa cheia no Maracanã; veja fotos
Clássico dos Milhões começa às 16h (de Brasília), pela 14ª rodada do Brasileirão
Esporte
Flamengo x Vasco: movimentação intensa e promessa de casa cheia no Maracanã; veja fotos
Clássico dos Milhões começa às 16h (de Brasília), pela 14ª rodada do Brasileirão
Esporte
Manchester United supera o Liverpool e garante vaga na Liga dos Campeões
Red Devils voltarão a disputar o torneio continental depois de duas temporadas
Flamengo
Flamengo terá desfalques de peso para encarar o Vasco; veja os relacionados
Clássico será às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro
Vasco
Com novidades, Vasco divulga relacionados para clássico com o Flamengo
Duelo será às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro
Esporte
Rayan marca, e Bournemouth bate o Crystal Palace no Inglês
Atacante fechou o placar na vitória por 3 a 0, no Vitality Stadium
Fabrício Lopes
Com quatro mudanças na escalação, Flamengo tem a oportunidade de encostar de vez na liderança do Brasileirão
Empate do Palmeiras pode deixar o Rubro-Negro a 4 pontos do topo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.