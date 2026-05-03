Rayan comemora gol marcado pelo Bournemouth sobre o Crystal Palace - Divulgação / AFC Bournemouth

Rayan comemora gol marcado pelo Bournemouth sobre o Crystal PalaceDivulgação / AFC Bournemouth

Publicado 03/05/2026 12:52

Inglaterra - Rayan voltou a marcar pelo Bournemouth na vitória por 3 a 0 sobre o Crystal Palace, neste domingo (3), no Vitality Stadium, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. O brasileiro foi o responsável por fechar o placar, já na reta final do segundo tempo.

O atacante recebeu passe de David Brooks, entrou cara a cara e tocou na saída do goleiro. Os outros gols dos Cherries foram de Lerma (contra) e Kroupi, de pênalti.

Desde que chegou ao clube, em janeiro, Rayan balançou a rede quatro vezes e deu duas assistências em 12 jogos, sendo dez como titular.

Com o resultado, o Bournemouth saltou para 52 pontos e passou a ocupar a sexta posição na tabela. O próximo compromisso será contra o Fulham, sábado (9), às 11h (de Brasília), no Craven Cottage, pela 36ª rodada da competição nacional.