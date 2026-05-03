Ryan Roberto conduz a bola em jogo do Flamengo contra o Bangu, no último mês de janeiro, pelo EstadualGilvan de Souza / Flamengo
Além do clube francês, o Shakhtar Donetsk já havia apresentado uma proposta oficial de 8 milhões de euros (R$ 46,7 milhões). No entanto, após a investida do Lille, o clube ucraniano indicou neste fim de semana que pode igualar a oferta, e a decisão agora está nas mãos do atleta e de seu estafe.
Ryan Roberto não jogará pelo Flamengo até que a situação contratual seja resolvida. Ele tem vínculo com o clube até março de 2027 e, para uma possível renovação, o estafe entende que o atacante precisa estar mais inserido no elenco profissional, algo que não ocorre de forma consistente atualmente.
O atacante disputou dois jogos pelos profissionais no ano. Ambos foram com equipes formadas majoritariamente por jogadores da base, nas derrotas para Bangu e Volta Redonda FC, em janeiro, pelo Campeonato Carioca.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.