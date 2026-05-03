Ryan Roberto conduz a bola em jogo do Flamengo contra o Bangu, no último mês de janeiro, pelo Estadual - Gilvan de Souza / Flamengo

Ryan Roberto conduz a bola em jogo do Flamengo contra o Bangu, no último mês de janeiro, pelo EstadualGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 03/05/2026 10:02 | Atualizado 03/05/2026 11:19

Mais um clube entrou na disputa pela contratação da joia do Flamengo, Ryan Roberto. O Lille, da frança manifestou interesse no atacante de 18 anos e, em reuniões com o Rubro-Negro, sinalizou que está disposto a oferecer 10 milhões de euros (R$ 58,5 milhões) pelo jovem. A informação é da ESPN.





Além do clube francês, o Shakhtar Donetsk já havia apresentado uma proposta oficial de 8 milhões de euros (R$ 46,7 milhões). No entanto, após a investida do Lille, o clube ucraniano indicou neste fim de semana que pode igualar a oferta, e a decisão agora está nas mãos do atleta e de seu estafe.



Ryan Roberto não jogará pelo Flamengo até que a situação contratual seja resolvida. Ele tem vínculo com o clube até março de 2027 e, para uma possível renovação, o estafe entende que o atacante precisa estar mais inserido no elenco profissional, algo que não ocorre de forma consistente atualmente. Leia mais: Arrascaeta inicia recuperação em casa após receber alta Além do clube francês, o Shakhtar Donetsk já havia apresentado uma proposta oficial de 8 milhões de euros (R$ 46,7 milhões). No entanto, após a investida do Lille, o clube ucraniano indicou neste fim de semana que pode igualar a oferta, e a decisão agora está nas mãos do atleta e de seu estafe.Ryan Roberto não jogará pelo Flamengo até que a situação contratual seja resolvida. Ele tem vínculo com o clube até março de 2027 e, para uma possível renovação, o estafe entende que o atacante precisa estar mais inserido no elenco profissional, algo que não ocorre de forma consistente atualmente.