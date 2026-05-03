Bernardo Silva é jogador do Manchester CityAdrian Dennis / AFP
O português chegaria ao clube catalão sem custos após o fim do contrato com o City e, para acertar o acerto, aceitou reduzir seu salário. Com a negociação avançada, a condição do técnico Hansi Flick para concluir a contratação é a saída de um dos meio-campistas do elenco.
Além do Barcelona, a Juventus também manifestou interesse no meia. No entanto, após a investida do clube catalão, as negociações esfriaram quanto à possibilidade de ele atuar na Série A italiana.
O jogador de 31 anos chegou ao City em 2017 e disputou 450 partidas pela equipe de Pep Guardiola, conquistando 19 troféus, incluindo seis títulos do Campeonato Inglês e uma Liga dos Campeões.
Antes de sair, o atleta ainda pode conquistar mais um Campeonato Inglês. A equipe está na briga direta e depende apenas de si para ser campeã. O time retorna a campo na próxima segunda-feira (4), contra o Everton, pela 35ª rodada, às 16h (de Brasília), no Hill Dickinson Stadium. No momento, o City ocupa a segunda colocação, com 70 pontos
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