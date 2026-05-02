Bortoleto teve problemas com o carro da Audi no GP de Miami - Chandan Khanna / AFP

Bortoleto teve problemas com o carro da Audi no GP de MiamiChandan Khanna / AFP

Publicado 02/05/2026 21:30 | Atualizado 02/05/2026 21:48

Rio - A desclassificação da corrida sprint após uma inspeção técnica e a última colocação no treino classificatório que definiu o grid o GP de Miami marcaram o sábado (2) de Gabriel Bortoleto, que ainda viu seu carro pegar fogo (rapidamente controlado) ao final da tomada de tempos no Circuito Internacional de Miami. Diante de tantos problemas, ele lamentou o dia ruim e prometeu dar a volta por cima.

"Tivemos um problema antes da sessão que nos deixou completamente fora do quali. Eu tive uma volta ali no final, mas mesmo assim, foi tudo muito corrido. Nós colocamos o carro na pista e fomos sem fazer muita medida. Era a única oportunidade que tínhamos (de tentar obter uma classificação para o Q2 em busca de uma posição melhor no grid)", disse.

O piloto brasileiro, que ficou em 11º lugar na corrida sprint, teve tempo de dar apenas uma volta no final do Q1, mas sem potência máxima por causa dos problemas. Além da frustração de fazer o pior tempo e ter de sair na parte final do grid, Bortoleto ainda viu a parte traseira do seu carro sofrer um princípio de incêndio (logo controlado pelos fiscais de pista).

"Durante aquela volta nós tivemos muitos problemas como carro. Um deles, claramente, eu acho que vocês viram na televisão, era o freio pegando fogo durante a volta. Aconteceram algumas coisas que não sabemos ainda (o motivo). Não tenho muito o que fazer. Vou largar em último né (22º lugar). Agora é dar o meu melhor e tentar ir em frente. Não tem muito segredo. Para trás não dá para ir", afirmou.