Bortoleto teve problemas com o carro da Audi no GP de MiamiChandan Khanna / AFP
Bortoleto lamenta problema e mira recuperação na corrida: 'Para trás não dá para ir'
Brasileiro vai largar em último lugar neste domingo (3)
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