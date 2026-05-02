Bortoleto no GP de Miami - Charly Triballeau / AFP

Bortoleto no GP de MiamiCharly Triballeau / AFP

Publicado 02/05/2026 21:00

Rio - O italiano Kimi Antonelli conquistou, neste sábado (2), a pole position para o GP de Miami de Fórmula 1, a quarta etapa da temporada de 2026. O piloto da Mercedes desbancou a hegemonia de Lando Norris no final de semana, fez a melhor marca da tomada de tempos (1min27s798) e assegurou o lugar no posto nobre do grid.

O piloto da Mercedes foi ameaçado por Max Verstappen e Charles Leclerc, que completaram as três primeiras posições do grid. Antonelli, que já venceu duas corridas nesta temporada, e lidera o Mundial de Pilotos, chegou a sua terceira pole na carreira. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto não teve o que comemorar. Além de fazer o 22º e último tempo, seu carro teve um princípio de incêndio ao se dirigir para os boxes.

O início da sessão foi bastante complicado para o brasileiro, que ficou nos boxes para arrumar um problema no câmbio da Audi e entrou na pista para uma única tentativa. Com problemas de potência, ele fez o último tempo (22º) e ficou fora do Q2. Mas as notícias ruins não ficaram só nisso. Seu carro começou a pegar fogo e o piloto parou na beira da pista. Os fiscais de pista entraram em ação com um extintor de incêndio e controlaram a situação.

A prova principal do GP de Miami será realizada neste domingo (3), a partir das 17h (de Brasília), no Circuito Internacional de Miami. Esta é a primeira das três provas que vão ser realizadas nos Estados Unidos nesta temporada e marca o retorno da categoria após uma interrupção de um mês, provocada pelo cancelamento de duas corridas em função da guerra no Oriente Médio.

Confira o grid de largada do GP de Miami de Fórmula 1:

1º) Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min27s798

2º) Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min27s894

3º) Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min28s143

4º) Lando Norris (ING/McLaren), 1min28s183

5º) George Russell (ING/Mercedes), 1min28s197

6º) Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min28s319

7º) Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min28s500

8º) Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min28s762

9º) Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min28s789

10º) Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min28s810

11º) Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min29s439

12º) Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min29s499

13º) Oliver Bearman (ING/Haas), 1min29s567

14º) Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min29s568

15º) Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min29s772

16º) Alexander Albon (TAI/Williams), 1min29s946

17º) Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min30s133

18º) Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min31s098

19º) Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min31s164

20º) Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min31s629

21º) Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min31s967

22º) Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min33s737