Lewandowski marcou na vitória do Barcelona sobre o OsasunaAnder Gillenea / AFP
Barcelona vira no fim, vence Osasuna e se aproxima do título do Campeonato Espanhol
Time catalão pode ser campeão no clássico contra o Real Madrid, no dia 10
Barcelona vira no fim, vence Osasuna e se aproxima do título do Campeonato Espanhol
Time catalão pode ser campeão no clássico contra o Real Madrid, no dia 10
Franclim Carvalho lamenta primeira derrota no Botafogo: 'Tivemos chances de fazer o 2 a 0'
Alvinegro foi derrotado pelo Remo por 2 a 1, de virada, neste sábado (2), no Nilton Santos
Arrascaeta inicia recuperação em casa após receber alta de cirurgia na clavícula
Meia do Flamengo faz terapia de compressão e ainda sonha em disputar a Copa do Mundo
Alex Telles admite frustração com derrota e lamenta falta de pontaria do Botafogo
Alvinegro foi derrotado pelo Remo por 2 a 1, de virada, neste sábado (2), no Nilton Santos
Botafogo sai na frente, mas perde de virada para o Remo no Nilton Santos
Alvinegro sofre primeira derrota sob o comando de Franclim Carvalho
Após lesão grave, Jair é reintegrado e fica perto de retorno ao Vasco
Jogador reforça setor com poucas opções e aumenta disputa por posição
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.