Leonardo Jardim, técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 03/05/2026 08:40

Rio - Flamengo e Vasco da Gama se enfrentam neste domingo (3), em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 16h (horário de Brasília), no Maracanã. O Rubro-Negro tenta encurtar a distância para o líder Palmeiras, enquanto o Cruz-Maltino busca voltar a vencer o rival jejum de três anos.

Onde assistir:

O jogo terá transmissão da Globo (Tv aberta) Premiere (Pay-per-view) e Ge TV (Youtube).

Como chega o Flamengo:

O Flamengo chega em boa fase. O Rubro-Negro está invicto há oito jogos, com sete vitórias e um empate. A última derrota foi para o Red Bull Bragantino por 3 a 0, no começo de abril. Com dois jogos a menos que o Palmeiras, que empatou com o Santos no último sábado (2), o time ocupa a segunda colocação, com 26 pontos, e pode diminuir a diferença para quatro em caso de vitória.



Para o confronto, o Flamengo tem desfalques importantes. A equipe não contará com Arrascaeta, que sofreu lesão na clavícula direita no empate por 1 a 1 com o Estudiantes de La Plata, na última quarta-feira (29). A dúvida é quem ocupará a vaga do uruguaio: Lucas Paquetá segue em recuperação, e Carrascal está suspenso, deixando Luiz Araújo e De La Cruz na disputa pela posição. O time também segue sem Erick Pulgar, mas pode contar com o retorno de Léo Pereira, recuperado de um corte na canela esquerda.

Como chega o Vasco:

O Vasco chega após vitória na última quarta-feira (30). A equipe derrotou o Olimpia por 3 a 0, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, com gols de Puma Rodríguez, Nuno Moreira e Adson. No Brasileirão, ocupa a 13ª colocação, com 16 pontos, e tenta encerrar o jejum no clássico: pelo Brasileiro, o clube não vence o maior rival desde 2015. Por todas as competições, não derrota o Flamengo desde 2023.

Para o confronto, o Vasco pode ter desfalque na lateral esquerda. Cuiabano é dúvida após lesão na coxa, e o técnico Renato Gaúcho pode optar por Lucas Piton. A equipe deve manter a base com Rojas, Spinelli e Adson, que se destacaram na última partida.

Flamengo X Vasco

14ª rodada Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Luiz Araújo (De la Cruz); Plata, Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Piton, Barros, Thiago Mendes, Rojas, Adson, Andres Gomez e Spinelli. Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)

Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)